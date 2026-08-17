Ασημένιος Καραλής σάρωσε για άλλη μία φορά

Ασταμάτητος Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.

INTIME

Ο έλληνας αθλητής έφτασε στο πρώτο του άλμα του άνετα τα 5.55 μέτρα. Στην δεύτερη προσπάθεια ξεπερνά τα 5,85 μέτρα όπως και ο παγκόσμιος Σουηδός Ντουπλάντις. Τρίτο άλμα για τον Ντουμπλάντις που φτάνει και περνά τα 5,95 μέτρα και ο Καραλής τον ακολουθεί σε αυτό το ύψος και περνά και αυτός. Ο Σουδός βάζει τον πήχη ψηλά και περνά τα 6,15 μέτρα.

INTIME

Ο “Μανόλο” προσπαθεί αλλά δε καταφέρνει να περάσει τον απόρθητο Ντουπλάντις και τα 6,15 μέτρα. Για άλλη μία φορά ο Σουδός στην κορυφή, κατέκτησε το χρυσό αλλά ένιωσε την ανάσα του Έλληνα αθλητή.

Τα μέλη της Εθνικής ομάδας επιφύλασαν θερμή υποδοχή στον Εμμανουήλ Καραλή κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, με χειροκροτήματα και αγκαλιές για τον αθλητή που έκανε περήφανη την Ελλάδα άλλη μία φορά.