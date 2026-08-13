Πομάσκι για Τεντόγλου: Χαλάρωσε, μπες μέχρι τέλος, κάνε το δικό σου άλμα

Ατελείωτες είναι οι ώρες προπόνησης, επιμονής και αφοσίωσης, προκειμένου να επιτευχθεί μια μεγάλη επιτυχία…!

Σε ότι αφορά τον Μίλτο Τεντόγλου, δεν είναι μόνο, ο παράγοντας αθλητής, καθώς πολύ σημαντικό ρόλο, έχει και προπονητής, ο άνθρωπος δηλαδή, που βρίσκεται στο πλευρό του, και γνωρίζει όσο κανείς άλλος, την ψυχολογία του, την έντασή του, το πάθος του, αλλά και το άγχος του πριν από κάθε αγώνα.

Ο προπονητής, είναι επίσης και ο άνθρωπος που ξέρει να αναδεικνύει, τις δυνατότητες του αθλητή που έχει υπό την επίβλεψή του.

Αυτός, δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Πομάσκι, ο οποίος, μετά το μεγάλο θρίαμβο του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο μήκος, «πετώντας» στα 8,44 μέτρα, μίλησε στην κάμερα του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), αναφερόμενος στην πορεία του αθλητή του, λέγοντας, ότι: «Το δούλεψε πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρο ότι θα φτάσουμε εδώ φέτος. Η εξέλιξη του φορμαρίσματός του φέτος έδειξε ότι πάμε με μια σιγουριά 99%».

«Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως τους πιο αδύνατους αθλητές τούς ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε τον έβλεπε τον αέρα, πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Στο πρώτο πέρασμα είπα: Κανένα πρόβλημα, σήμερα όλα θα πάνε καλά. Στον αγώνα υπάρχει ο ένας να προσπερνάει τον άλλο, απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Λίγο βιαζόταν ο Μίλτος να το ασφαλίσει και πέταγε πίσω. Του είπα: Χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα. Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε».

Για άλλο σημείο της συνέντευξής του, και για το αν θα έφταναν στα τέσσερα χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια, από την περίοδο που ανέλαβε τον Τεντόγλου, ο κύριος Πομάσκι, απάντησε, ότι: «Με τίποτα. Όταν αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτον θέλεις να του μάθεις. Πρέπει να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψης του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι, επειδή ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω. Να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με τον καιρό τα έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και θα τα πάμε πολύ καλά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, για τον τρόπο «διαχείρισης» του, ως άνθρωπο, εκτός από την ιδιότητα του αθλητή, είπε, ότι: «Ο Μίλτος έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ισχυρογνώμων. Είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολο, αλλά εάν ενώσουμε τη σκέψη μας και τον στόχο μας, μετά όλα γίνονται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ θα ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί σε αυτή τη σκέψη που έχει ο Μίλτος πρέπει να μπω και εγώ μέσα, στην πραγματική αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για εμένα».

Για το περιστατικό με τον Μίλτο Τεντόγλου, που ξέχασε να πάρει το μετάλλιό του, μετά τη νίκη του, ρωτήθηκε και απάντησε, αν του έχει συμβεί να ξεχάσει κάτι πηγαίνοντας στην προπόνηση: «Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει».