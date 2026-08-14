Τέταρτη η Τζένγκο στο πρώτο γκρουπ του ακοντισμού

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου ανδρών- γυναικών, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, η Ελίνα Τζένγκο, πραγματοποίησε, στον προκριματικό του ακοντισμού, μια πολύ καλή εμφάνιση, σημειώνοντας επίδοση στα 59,82 μέτρα, και αποτελεί φετινό ρεκόρ, και έτσι κατετάγη στο πρώτο προκριματικό γκρουπ.

Τώρα η 25χρονη αθλήτρια, περιμένει την ολοκλήρωση του δεύτερου προκριματικού γκρουπ, το οποίο θα δείξει, αν θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό την ερχόμενη Κυριακή 16 Αυγούστου.