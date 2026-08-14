Εθνική ανδρών: Προετοιμασία για τα ματς με Ουκρανία και Ισπανία

Ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της η Εθνική Ομάδα μπάσκετ Ανδρών, ενόψει των αγών που έχει μπροστά της με την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου, και με την Ισπανία στο “Τelekom Center Athens” στις 31 Αυγούστου, για τα προκριματικά, του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2027.

Αυτές οι δυο αναμετρήσεις, για τον όμιλο της δεύτερης φάσης, όπου η Εθνική μας, έχει μπει με ρεκόρ 3-3, και θα αντιμετωπίσει από δυο φορές, την Ουκρανία (4-2), την Ισπανία (5-1) και την Γεωργία (3-3).

Ωστόσο, Πορτογαλία και Μαυροβούνιο, συμπληρώνουν τον όμιλο, αντίπαλοι της Εθνικής από την πρώτη φάση, με τους οποίου υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας.