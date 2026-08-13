Στην Α’ κατηγορία του Eurobasket η Εθνική Κορασίδων U16

Στην πρώτη κατηγορία του EuroBasket U16, ανέβηκε η Εθνική Κορασίδων, η οποία επικράτησε της Ισλανδίας με 75-72, στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας», στα Γιάννενα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, σειρά πήραν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτριών της ομάδας, χορεύοντας συρτάκι στο κέντρο του γηπέδου.

Διαιτητές: Γκιόργκι (Νορβηγία), Τσαβάρ (Βοσνία Ερζεγοβίνη), Τουομάαλα (Φινλανδία)

Δεκάλεπτα: 21-19, 45-37, 68-49, 75-72

Ελλάδα (Ανδρεοπούλου): Κυναμέα, Μηλιτσοπούλου, Τουλούπη 4, Βουγιούκα, Σκούμα, Χουσελά 21(7/13 τρ.), Μπεκίρι 16 (2), Λάσκαρη 6, Μανάβη 9, Ιτόγια 14, Βλάχου 5