4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο για τον Μ. Τεντόγλου

Ο “ιπτάμενος” Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε ξανά στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο.

Θα δείτε την απολαυστική του αντίδραση όταν συνειδητοποίησε ότι… ξέχασε το μετάλλιο στη μικτή ζώνη, αλλά και την αποθέωση που γνώρισε κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής.