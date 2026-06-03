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Συμφωνία του Άρη με Βασ. Σπανούλη

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
03/06/2026 16:15
Συμφωνία του Άρη με Βασ. Σπανούλη
PHOTO/AP- Mark-J.-Terrill

Στο τιμόνι της τεχνικής καθοδήγησης του Άρη συμφωνήθηκε να είναι ο Βασίλης Σπανούλης.

Οι συζητήσεις των διοικούντων την ΚΑΕ με τον ομοσπονδιακό προπονητή για τη μεταξύ τους δέσμευση, όπως αναφέρεται από τους «κιτρινόμαυρους», βρίσκονται στην τελική ευθεία και απομένει να διευθετηθούν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επισημοποίηση της συνεργασίας τους.

ΠΗΓΗ-ΠΑΕ

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