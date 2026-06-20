Το Μουντιάλ 2026, έξω από τα γήπεδα και οι φίλαθλοι από τις τέσσερις γωνιές της υφηλίου

Πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, πολλοί φίλαθλοι απ΄ όλον τον κόσμο ήταν σκεπτικοί απέναντι στην ιδέα των ΗΠΑ ως συνδιοργανωτών της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, καθώς υπήρχε ανησυχία για την πρόσβαση σε άδεια εισόδου (σ.σ. βίζα), για το υψηλό κόστος, για την ένοπλη βία και για την έλλειψη «τοπικού» ενδιαφέροντος για το λαοφιλέστερο παιχνίδι.

Σήμερα, αυτές οι ανησυχίες δεν έχουν διαλυθεί εντελώς, καθώς άρχισε η διοργάνωση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από αναρτήσεις φιλάθλων, που επισκέπτονται την χώρα για πρώτη φορά, ανακαλύπτοντας κάτι πιο θετικό, όπως η 24ωρη λιανική πώληση, η δωρεάν αναπλήρωση αναψυκτικών, οι… φτερούγες κοτόπουλου βουτηγμένες σε σάλτσα και η θερμή υποδοχή από τους Αμερικανούς.

«Γνώρισα αυτά τα δύο πανέμορφα κορίτσια από την Βοστώνη. Ήταν τα γενέθλιά της, έπινε κοκτέιλ. Της αγόρασα άλλο ένα και συνέχιζαν να λένε «καλώς ήλθατε στην Βοστώνη, στην Μασαχουσέτη!», δήλωσε η Σκωτσέζα οπαδός, Γκέιλ Νίκολ, σε μια παμπ της Βοστώνης πριν από τον πρώτο αγώνα της ομάδας της εναντίον της Αϊτής.

«Μας αγάπησαν, τους αγαπήσαμε. Όλοι είναι τόσο φιλικοί, τόσο ευγενικοί. Κάτι καινούργιο για εμένα, είναι το πόσο φιλικοί και εξωστρεφείς είναι όλοι», δήλωσε ένας Ελβετός οπαδός από την Ζυρίχη σε ένα φόρουμ Reddit γεμάτο επαίνους από τους επισκέπτες τουρίστες.

Μένει να διαπιστωθεί, εάν μια τέτοια θετική δημοσιότητα μπορεί να αποκαταστήσει μια φήμη που έχει πληγεί από μια συχνά αντιπαραθετική κυβέρνηση που έχει διακηρύξει με υπερηφάνεια το «Πρώτα η Αμερική» και έχει εξοργίσει συμμάχους όπως ο Καναδάς, η Βρετανία, η Γερμανία και άλλοι.

Ωστόσο, όπως λένε οι ειδικοί στην αθλητική ανάλυση, μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά.

«Η μπροστινή βεράντα του σπιτιού σας είναι το πρώτο πράγμα που βιώνει ένας επισκέπτης πριν καν μπει μέσα», δήλωσε ο Ντάριν Ουάϊτ, ιδρυτής του Προγράμματος Αθλητικής Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Samford στην Αλαμπάμα και πρώην προπονητής ποδοσφαίρου.

«Ο αθλητισμός εξυπηρετεί την ίδια λειτουργία για πόλεις, πολιτείες και χώρες. Είναι συχνά η πρώτη ουσιαστική, συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση που έχει κάποιος με ένα μέρος που διαφορετικά δεν θα είχε σκεφτεί ποτέ πολύ. Έρευνες έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η διοργάνωση μιας μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα μακροχρόνια στερεότυπα», πρόσθεσε.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είναι ότι φέρνει τους διεθνείς επισκέπτες σε μέρη εκτός από αυτά που συνήθως συχνάζουν οι τουρίστες – όχι μόνο στην Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και στο Ορλάντο, αλλά και στο Κάνσας Σίτι, στην Ατλάντα και στο Χιούστον.

Στο Κάνσας Σίτι, οι Αργεντινοί – για τους οποίους η κατανάλωση μπάρμπεκιου “asado” είναι σχεδόν εξίσου κεντρική στην κουλτούρα με το ποδόσφαιρο – συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν την τοπική εκδοχή του ψητού κρέατος “dry rub”.

«Το αργεντίνικο μπάρμπεκιου είναι το αγαπημένο μου. Αλλά αυτό είναι πραγματικά καλό”, δήλωσε ο φίλαθλος της Αργεντινής, Κρίστιαν Κάστες.

Στο Ντάλας, ο οπαδός της Γερμανίας, Μαξιμίλιαμ Κιρχ από το Ντίσελντορφ, δοκίμασε μπάρμπεκιου – και επέδειξε το νέο του καπέλο από το Τέξας: «Φυσικά και θέλω να το ζήσω περισσότερο».

«Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στην ζεστασιά που συναντάς», λέει ο Ουάϊτ, αναφερόμενος σ’ έναν φίλαθλο από το Μαρόκο, ο οποίος δέχθηκε βοήθεια για να βρει την πύλη του στο Ντάλας, όπως και η οικογένεια από την Γερμανία που πήρε οδηγίες από έναν άγνωστο στο Σιάτλ.

«Αυτές οι στιγμές δεν γίνονται πρωτοσέλιδα, αλλά κάνουν πραγματική δουλειά για το Brand USA», επισημαίνει.

Μερικές από τις ανησυχίες που υπήρχαν πριν από την διοργάνωση, παραμένουν. Οπως η ζέστη, ιδιαίτερα σε μέρη όπως το Μαϊάμι, είναι έντονη για τους παίκτες και τους οπαδούς, ενώ ο τελικός θα γίνει σ΄έναν μήνα.

Αν και η FIFA, αναφέρει ότι η προσέλευση στους αγώνες ήταν μεγάλη, οι υψηλές τιμές εισιτηρίων και ταξιδιών έχουν ήδη αποτρέψει πολλούς από το να κάνουν το ταξίδι.

Και οι περιορισμοί ή οι αρνήσεις έκδοσης βίζας έχουν αφήσει ορισμένους οπαδούς να παρακολουθούν στην τηλεόραση από το σπίτι.

Πολίτες τεσσάρων συμμετεχουσών χωρών (σ.σ. Ιράν, Αϊτή, Ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη), έχουν αντιμετωπίσει μερικές ή ολικές απαγορεύσεις εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν και η Αϊτή έχουν σημαντική υποστήριξη, αν και κάποιοι αισθάνονται ότι έρχονται σε σύγκρουση με αυτή την προοπτική. Αλλά η Ακτή Ελεφαντοστού και η Σενεγάλη έχουν μόνο μικρές κοινότητες στις ΗΠΑ.

«Έχω τρομερή αιμορραγία στην μύτη, αλλά ελπίζω να με ακούσουν εκεί κάτω στο γήπεδο», δήλωσε η κάτοικος του Μπρούκλιν, Τζέσικα Άμπρες, φορώντας την φανέλα της εθνικής Σενεγάλης στον αγώνα με την Γαλλία, αυτήν την εβδομάδα στο Νιου Τζέρσεϊ. Ένιωσε μια σύνδεση με την αφρικανική διασπορά ως Μαύρη Αμερικανίδα, πρόσθεσε.

Σε στάδια σε ολόκληρη την χώρα, Αμερικανοί συνέρρευσαν, όχι μόνο για να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ ή τις χώρες καταγωγής τους, αλλά και για να επευφημήσουν τα αουτσάιντερ και όσους δεν είχαν σημαντική βάση οπαδών.

Σε κάθε περίπτωση, οι Αμερικανοί πολιτικοί και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ελπίζουν ότι η ζεστασιά θα μείνει αξέχαστη μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ