Ιράν: Αναστέλλονται οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Προειδοποίηση για νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που είχαν στόχο το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τεχεράνης, οι επιθέσεις αποτέλεσαν απάντηση στον βομβαρδισμό των νότιων προαστίων της Βηρυτού από το Ισραήλ. «Ως εκ τούτου, ανακοινώνεται η λήξη της επιχείρησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το Ιράν προειδοποίησε ότι σε περίπτωση συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, θα απαντήσει με ακόμη πιο ισχυρά πλήγματα.

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με την ιρανική ανακοίνωση. Ωστόσο, ισραηλινή πηγή γνωστοποίησε ότι νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ επιδιώκουν την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθύνει έκκληση για «άμεση εκεχειρία» μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η κλιμάκωση της έντασης και οι αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ επηρέασαν και τις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε άνοδο περίπου 4% στις τιμές του πετρελαίου.