Πατέρας χάρισε μέρος του ήπατός του στον 6χρονο γιο του μέσω μίας ρομποτικής τομής

Ο καθηγητής Dieter Broering, επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας, μιλά αποκλειστικά στον Alpha και εξηγεί πώς η πρωτοποριακή επέμβαση ανοίγει νέους δρόμους για τις μεταμοσχεύσεις σε παιδιά.

Ένα δώρο ζωής από έναν πατέρα στον μόλις έξι ετών γιο του βρίσκεται πίσω από μια επέμβαση που χαρακτηρίζεται παγκόσμια ιατρική πρωτιά.

Το King Faisal Specialist Hospital and Research Centre στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου 2026 ότι πραγματοποίησε την πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση ήπατος με τη χρήση ρομποτικού συστήματος single-port σε ένα εξάχρονο αγόρι. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε μέσα από μία μόνο μικρή χειρουργική τομή, αντί για τα πολλαπλά σημεία εισόδου που απαιτούν τα συμβατικά ρομποτικά συστήματα.

Το παιδί είχε δώσει μια δύσκολη και επώδυνη μάχη με την υγεία του, καθώς αντιμετώπιζε επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. Η σωτηρία ήρθε από τον ίδιο του τον πατέρα, ο οποίος αποφάσισε να γίνει ζωντανός δότης και να του προσφέρει μέρος από το ήπαρ του και συγκεκριμένα τον αριστερό λοβό.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, το μόσχευμα λειτουργεί καλά, η πρώιμη μετεγχειρητική πορεία του εξάχρονου είναι θετική και δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές.

Η σπάνια ασθένεια του εξάχρονου

Το αγοράκι πάσχει από το σύνδρομο Wolcott–Rallison, μια εξαιρετικά σπάνια κληρονομική νόσο, η οποία προκαλεί διαβήτη από πολύ μικρή ηλικία και μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας ηπατικής ανεπάρκειας, θέτοντας κάθε φορά τη ζωή του ασθενούς σε άμεσο κίνδυνο.

Η μεταμόσχευση αντιμετώπισε την πιο απειλητική επιπλοκή της ασθένειας, δίνοντας στο παιδί την προοπτική μιας πιο σταθερής ζωής. Ο μικρός ασθενής θα εξακολουθήσει, ωστόσο, να παρακολουθείται από τους γιατρούς για την υποκείμενη γενετική πάθηση και τον διαβήτη.

Dieter Broering στον Alpha: «Στόχος μας είναι να περιορίζουμε όσο γίνεται την επιβάρυνση του ασθενούς»

Επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας ήταν ο διακεκριμένος καθηγητής Χειρουργικής Dieter Broering, Εκτελεστικός Διευθυντής του Organ Transplant Center of Excellence στο King Faisal Specialist Hospital and Research Centre.

Μιλώντας αποκλειστικά στον Alpha, ο καθηγητής εξήγησε ότι η αποστολή της ομάδας του δεν περιορίζεται μόνο στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας δύσκολης χειρουργικής επέμβασης. Στόχος είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο το χειρουργικό τραύμα και η επιβάρυνση για τον ασθενή.

«Η αποστολή μας είναι να ελαχιστοποιούμε την επιβάρυνση των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, να κάνουμε την τομή μικρότερη και να τους επιτρέπουμε να επιστρέφουν στο σπίτι τους το συντομότερο δυνατό», ανέφερε στον Alpha.

Όπως τόνισε, η αναγνώριση του έργου της ομάδας του από την επιστημονική κοινότητα και από άλλες χώρες αποτελεί επιπλέον κίνητρο για να συνεχιστεί η προσπάθεια:

«Θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό όταν άνθρωποι σε άλλες χώρες και κοινωνίες αναγνωρίζουν τη δουλειά μας. Νιώθω πολύ περήφανος και αυτό ενθαρρύνει τόσο εμένα προσωπικά όσο και ολόκληρη την ομάδα».

Γιατί η επέμβαση θεωρείται παγκόσμια πρωτιά

Η μεγάλη καινοτομία της συγκεκριμένης επέμβασης βρίσκεται στη χρήση του ρομποτικού συστήματος single-port.

Μέσω μίας μόνο μικρής τομής, οι χειρουργοί μπορούν να εισαγάγουν τα εξειδικευμένα ρομποτικά εργαλεία και μία κάμερα υψηλής ευκρίνειας με τρισδιάστατη απεικόνιση. Αντίθετα, στη συμβατική ρομποτική χειρουργική πολλαπλών θυρών απαιτούνται περισσότερα σημεία εισόδου στο σώμα του ασθενούς.

Στην περίπτωση ενός μικρού παιδιού, το εγχείρημα είναι ακόμη πιο απαιτητικό. Ο διαθέσιμος χειρουργικός χώρος είναι εξαιρετικά περιορισμένος, ενώ οι γιατροί καλούνται να πραγματοποιήσουν λεπτούς και ιδιαίτερα σύνθετους χειρισμούς στα αιμοφόρα αγγεία και στους χοληφόρους πόρους.

Ο καθηγητής Broering εξήγησε στον Alpha ότι τα συμβατικά ρομποτικά συστήματα πολλαπλών θυρών είναι πολύ ογκώδη για να χρησιμοποιηθούν εύκολα στο σώμα ενός μικρού παιδιού.

«Μέχρι σήμερα είχαμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ελάχιστα επεμβατική μεταμόσχευση ενηλίκων. Στα παιδιά, όμως, η εφαρμογή της ήταν περιορισμένη, επειδή τα παραδοσιακά συστήματα πολλαπλών θυρών είναι πολύ ογκώδη. Δεν μπορείς να χειρουργήσεις εύκολα ένα τόσο μικρό παιδί με αυτά τα συστήματα», ανέφερε.

Η τεχνολογία single-port αλλάζει πλέον τα δεδομένα.

«Με το νέο σύστημα, το οποίο είναι πολύ μικρότερο, μπορούμε να πραγματοποιούμε την επέμβαση και σε παιδιά. Έτσι, μπορούν και οι μικροί ασθενείς να επωφεληθούν από την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, αποφεύγοντας τις μεγάλες τομές», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Το ίδιο νοσοκομείο είχε ήδη ανακοινώσει σειρά επεμβάσεων αφαίρεσης τμήματος ήπατος από ζώντες δότες με σύστημα single-port και τομές που δεν ξεπερνούσαν τα 3,5 εκατοστά. Σύμφωνα με το KFSHRC, η τεχνική συνδέεται με μικρότερο χειρουργικό τραύμα, λιγότερο πόνο και ταχύτερη αποκατάσταση του δότη.

«Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταμοσχεύσεις σε παιδιά»

Ο Dieter Broering εκτίμησε ότι η επιτυχία της επέμβασης μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής για τις παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις.

«Η επέμβαση αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε και τα παιδιά να μπορούν να επωφεληθούν από την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική», δήλωσε αποκλειστικά στον Alpha.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι μια τεχνική που σήμερα αποτελεί παγκόσμια πρωτιά θα μπορεί, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία και αυξάνεται η εμπειρία των χειρουργικών ομάδων, να εφαρμόζεται στο μέλλον σε περισσότερους μικρούς ασθενείς.

«Σήμερα μπορεί να μιλάμε για την πρώτη επέμβαση αυτού του είδους στον κόσμο. Στο μέλλον, όμως, μπορεί να εξελιχθεί σε μια καθιερωμένη πρακτική», ανέφερε.

Μία εβδομάδα στο νοσοκομείο και μία νύχτα στη ΜΕΘ

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και όσα αποκάλυψε ο καθηγητής στον Alpha για την ανάρρωση του μικρού ασθενούς.

Σύμφωνα με τον Dieter Broering, το παιδί παρέμεινε στο νοσοκομείο μόνο μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη χειρουργική επέμβαση, ενώ σε ανάλογες περιπτώσεις η νοσηλεία μπορεί να διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες.

«Παρέμεινε μόνο μία εβδομάδα στο νοσοκομείο μετά τη μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Κανονικά, οι ασθενείς παραμένουν περίπου τρεις εβδομάδες. Πρόκειται για τεράστια διαφορά», επισήμανε.

Ο εξάχρονος χρειάστηκε να παραμείνει μόνο μία νύχτα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αντί για περίπου πέντε ημέρες, όπως συμβαίνει συνήθως σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

«Έμεινε μόνο μία νύχτα στη ΜΕΘ, σε σύγκριση με τις περίπου πέντε ημέρες που απαιτούνται συνήθως, και δεν παρουσιάστηκε καμία επιπλοκή. Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εμπειρία, η οποία μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε στον Alpha.