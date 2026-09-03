Ιός Δυτικού Νείλου: 58 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επιδημικό κύμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) να ανακοινώνει 58 νέα εγχώρια κρούσματα κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, ο συνολικός αριθμός των διαγνωσμένων λοιμώξεων από την αρχή της περιόδου επιτήρησης ανέρχεται πλέον σε 290. Από αυτά, η πλειονότητα των ασθενών –συγκεκριμένα 199 άτομα– εμφάνισε σοβαρές εκδηλώσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ 91 περιστατικά παρουσίασαν ήπια συμπτωματολογία ή παρέμειναν ασυμπτωματικά.

Την ίδια στιγμή, ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων έφτασε τους 24 θανάτους, με το σύνολο των θανόντων να αφορά ηλικιωμένους συμπολίτες μας άνω των 65 ετών.

Η γεωγραφική διασπορά του ιού κρίνεται ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς έχουν ήδη διερευνηθεί κρούσματα σε 69 Δήμους της χώρας, οι οποίοι κατανέμονται σε 20 Περιφερειακές Ενότητες και 6 Περιφέρειες:

– Αττική: Καταγράφεται έντονη δραστηριότητα σε όλους τους Τομείς της Αθήνας (Κεντρικό, Βόρειο, Νότιο, Δυτικό), καθώς και σε Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική και Πειραιά.

– Κεντρική Μακεδονία: Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας, της Πέλλας, της Πιερίας και των Σερρών.

–Θεσσαλία: Εστιακές λοιμώξεις εντοπίζονται σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα.

–Στερεά Ελλάδα & Πελοπόννησος: Επηρεάζονται οι νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας και Λακωνίας.

–Κρήτη: Σποραδικά κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Οι υγειονομικές αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες για τη σχολαστική τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, καθώς η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ιλίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πύδνας – Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας, Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς, Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας, Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, Θάσου και Τήνου.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, τονίζει ο ΕΟΔΥ.