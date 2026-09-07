ΟΗΕ: Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν την υγεία μας

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο κάθε καλοκαίρι, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Ωστόσο, το πλήγμα των δασικών εκτάσεων δεν είναι ο μόνος λόγος που πρέπει να ανησυχούμε για την πυρκαγιά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση «των ακραίων δασικών πυρκαγιών», αλλά και για τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλούν οι τοξικοί καπνοί τους στην υγεία μας.

Σύμφωνα με τον Λορέντζο Λάμπραντορ , επιστήμονα στον WMO και ειδικό στα θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, «Η ποιότητα του αέρα και η κλιματική αλλαγή δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ξεχωριστά ζητήματα. Αν το ένα χειροτερεύει, χειροτερεύει παράλληλα και το άλλο».

–Ποιοι είναι οι δύο σημαντικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι

Η ανησυχία των ειδικών επικεντρώνεται κυρίως σε δύο ατμοσφαιρικούς ρύπους: τα μικροσωματίδια και το τροποσφαιρικό όζον. Αυτοί οι δύο συνδέονται με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ τα υψυλότερα ποσοστά για το 2025 παρατηρήθηκαν στον Βόρειο Κανδά, σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας, καθώς και στην κεντροδυτική Αφρική και την Ισπανία, λόγω των τεράστιων πυρκαγιών που ξέσπασαν το καλοκαίρι.

Η έκθεση επικαλείται έρευνα, σύμφωνα με την οποία τα γεγονότα που προκάλεσαν ακραία έκλυση καπνού έχουν τριπλασιαστεί παγκοσμίως από τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο , το πιο ανησυχητικό, είναι ότι ενδέχεται να συνέβαλαν σε σχεδόν 100.000 πλεονάζοντες θανάτους ετησίως την περίοδο από το 2010 ως το 2018.

Όπως εξήγησε ο Λαμπραντόρ, τα συγκεκριμένα μικροσωματίδια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από τις δασικές πυρκαγιές είναι πολύ πιο τοξικά και από τους ρύπους που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα.

–Πόσο αυτοί οι ρύποι επηρεάζουν πραγματικά τη υγεία μας;

Όπως φαίνεται δεν έχει σημασία πόσο μακριά ζεις από την φωτιά, καθώς τα βλαβερά μικροσωματίδια μεταφέρονται με τους ανέμους.

Ανησυχία έχει προκαλέσει, επίσης στους ειδικούς και το τροποσφαιρικό όζον, το οποίο σχηματίζεται όταν επικρατούν μεγάλα κύμματα κάυσωνα.

Ο WMO μας προειδοποιεί, ότι η παρατεταμένη έκθεση στο τροποσφαιρικό όζον συνδέεται με την άνοδο της θνησιμότητας, κυρίως από αναπνευστικές παθήσεις. Η αυξημένη παρουσία αυτού του ρύπου θα μπορούσε επομένως να οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θανάτους.