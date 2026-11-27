Την ένταξη της εξέτασης Αντιμυλλέριου Ορμόνης (ΑΜΗ), η οποία συμβάλλει στη διερεύνηση της γονιμότητας των γυναικών, στις αποζημιούμενες εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ εντός του 2027 δρομολογεί το Υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης της κρυοσυντήρησης, ενώ προωθείται και η δημιουργία Γραφείων Γονιμότητας στα δημόσια νοσοκομεία.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη Βουλή, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την αποζημίωση της εξέτασης ΑΜΗ από τον ΕΟΠΥΥ. Το σχετικό αίτημα έχει διαβιβαστεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), προκειμένου να καθοριστεί το κόστος της εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση της κοστολόγησης, θα ακολουθήσει η ένταξή της στις εξετάσεις που καλύπτει ο Οργανισμός.

Η εξέταση ΑΜΗ αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εκτίμηση της ωοθηκικής εφεδρείας και μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση της αναπαραγωγικής ικανότητας μιας γυναίκας, καθώς και στον σχεδιασμό της κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την υποστήριξη της αναπαραγωγικής υγείας, εξετάζεται και η ένταξη της κρυοσυντήρησης στις παροχές του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες γυναίκες να διατηρήσουν το γενετικό τους υλικό, επιλέγοντας να αποκτήσουν παιδιά σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους.

Ωστόσο, η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου παρουσιάζει μεγαλύτερες οικονομικές απαιτήσεις για τον Οργανισμό και βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας, με ορίζοντα υλοποίησης το 2027.

Επιπλέον, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δημιουργία Γραφείων Γονιμότητας στα δημόσια νοσοκομεία, με στόχο την ενημέρωση και την καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για ζητήματα υπογονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Οι σχετικές πρωτοβουλίες συζητήθηκαν με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της στήριξης των ζευγαριών και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.