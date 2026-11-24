Μείωση 10% στις νέες διαγνώσεις HIV καταγράφηκε στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, με βάση τα προκαταρκτικά δεδομένα του ΕΟΔΥ.

Παρά την πτωτική τάση, τα στοιχεία αναδεικνύουν σοβαρές δυσκολίες στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόσβαση όλων των ασθενών σε σταθερή φροντίδα και θεραπεία.

Στο Εθνικό Μητρώο HIV δηλώθηκαν 490 νέες διαγνώσεις στο πρώτο δεκάμηνο του έτους. Η συχνότητα διαμορφώθηκε σε 4,7 ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 5,2 ανά 100.000 στο αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι άνδρες αντιστοιχούσαν στο 84,1% των νέων διαγνώσεων. Ως πιθανός τρόπος μετάδοσης καταγράφηκε η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών σε ποσοστό 41,6%, η ετεροφυλοφιλική επαφή σε 12,7% και η ενδοφλέβια χρήση ουσιών σε 10,6%. Για το 34,5% των περιπτώσεων, ο τρόπος μετάδοσης ήταν άγνωστος ή δεν είχε συμπληρωθεί.

Το 57,1% των διαγνώσεων αφορούσε ανθρώπους ελληνικής εθνικότητας, ενώ το 41% αφορούσε άτομα από το εξωτερικό, κυρίως από την Υποσαχάρια Αφρική, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Οι ηλικίες 40 έως 49 ετών συγκέντρωσαν το 30,2% των νέων διαγνώσεων και ακολούθησαν οι ηλικίες 30 έως 39 ετών με 25,9%.

Η καθυστερημένη διάγνωση HIV παραμένει κρίσιμο πρόβλημα

Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των ανθρώπων που μαθαίνουν ότι ζουν με HIV σε προχωρημένο στάδιο. Από τις νέες διαγνώσεις με διαθέσιμη τιμή CD4, συνολικά 281 περιπτώσεις, χωρίς να υπολογίζονται όσοι είχαν ήδη διαγνωστεί στο εξωτερικό, το 49,5% είχε αριθμό CD4 κάτω από 350 κύτταρα ανά μL.

Το συγκεκριμένο όριο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της καθυστερημένης διάγνωσης. Η εικόνα είναι δυσμενέστερη για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού.

Στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, η καθυστερημένη διάγνωση έφτασε το 62,5%. Το ποσοστό ήταν 58,1% μεταξύ όσων μολύνθηκαν μέσω ενδοφλέβιας χρήσης ουσιών και 52,6% στις γυναίκες. Αντίθετα, μεταξύ των ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες καταγράφηκε χαμηλότερο ποσοστό, στο 41%.

HIV στην Ελλάδα: τα κενά από τη διάγνωση έως τη θεραπεία

Τα δεδομένα του ΕΟΔΥ σε σχέση με τους στόχους 95-95-95 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι το 89% των ανθρώπων που εκτιμάται πως ζουν με HIV στη χώρα έχει λάβει διάγνωση. Από όσους έχουν διαγνωστεί, το 74% λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία.

Μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται σε θεραπεία, το 93% έχει επιτύχει ιολογική καταστολή. Ωστόσο, όταν εξετάζεται το σύνολο των ανθρώπων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV στην Ελλάδα, το ποσοστό με ιολογική καταστολή περιορίζεται στο 61%.

Οι ανισότητες είναι εντονότερες σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Μόλις το 36% των αλλοδαπών που ζουν με HIV έχει επιτύχει ιολογική καταστολή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών είναι 45%.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, επομένως, δεν αρκεί χωρίς διαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αντιμετώπιση κοινωνικών εμποδίων και παραμονή των ασθενών στο σύστημα παρακολούθησης. Το στίγμα εξακολουθεί να επηρεάζει την πρόσβαση τόσο στον έλεγχο όσο και στη φροντίδα, ακόμη και στο περιβάλλον των επαγγελματιών υγείας.

Κοινωνικές, οικονομικές, γλωσσικές και πολιτισμικές δυσκολίες επιβαρύνουν περισσότερο όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, δημιουργώντας εμπόδια από την εξέταση έως τη συνέχιση της θεραπείας.

Η παγκόσμια εικόνα και οι στόχοι του ΠΟΥ

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα νεότερα στοιχεία της UNAIDS για το 2025 υπολογίζουν ότι περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV. Μέσα στο ίδιο έτος καταγράφηκαν περίπου 1,2 εκατομμύριο νέες λοιμώξεις και 570.000 θάνατοι που συνδέονται με νοσήματα σχετιζόμενα με το AIDS.

Από το 2010, οι νέες λοιμώξεις έχουν μειωθεί κατά 42%, ενώ οι θάνατοι που σχετίζονται με το AIDS έχουν υποχωρήσει κατά 57%. Παρ’ όλα αυτά, η επίτευξη των στόχων 95-95-95 εξακολουθεί να βρίσκεται μακριά.

Οι στόχοι προβλέπουν ότι το 95% των ανθρώπων που ζουν με HIV θα γνωρίζει τη διάγνωσή του, το 95% των διαγνωσμένων θα λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και το 95% όσων βρίσκονται σε θεραπεία θα έχει επιτύχει ιική καταστολή. Για το 2025, τα αντίστοιχα παγκόσμια ποσοστά υπολογίζονταν σε 88%, 78% και 74%.

Εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν χωρίς διάγνωση ή χωρίς πρόσβαση σε θεραπεία, ενώ σε 21 χώρες οι νέες λοιμώξεις αυξάνονται. Στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, το ποσοστό καθυστερημένης διάγνωσης φτάνει το 54%.