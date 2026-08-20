Αύξηση κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Άλλα 47 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περιστατικών της περιόδου 2026 στα 157. Μέχρι τις 19 Αυγούστου, 13 ασθενείς άνω των 65 ετών έχουν καταλήξει, έχοντας εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Η νεότερη επιδημιολογική ενημέρωση του ΕΟΔΥ δείχνει ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση κρουσμάτων εντοπίζεται στην ανατολική Αττική. Η λοίμωξη, ωστόσο, έχει παρουσία στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας.

Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα Δυτικού Νείλου

Από την έναρξη της περιόδου του 2026 έως τις 19/08/2026 και ώρα 11.00 π.μ., δηλώθηκαν 157 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Από αυτά, τα 116 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση.

Άλλα 41 περιστατικά είχαν ήπια συμπτωματολογία ή δεν εμφάνισαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Οι 13 θάνατοι και οι ηλικίες των ασθενών

Οι 13 θάνατοι που έχουν καταγραφεί έως τις 19 Αυγούστου 2026 αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι είχαν λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 82 έτη, ενώ το ηλικιακό εύρος κυμαίνεται από 66 έως 91 ετών.

Ένα κρούσμα με απροσδιόριστη χώρα έκθεσης

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει επίσης ένα επιπλέον περιστατικό σε άτομο με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, που περιλάμβανε και επίσκεψη σε ενδημική χώρα του εξωτερικού.

Για το συγκεκριμένο κρούσμα δεν έχει προσδιοριστεί η πιθανή χώρα έκθεσης. Για τον λόγο αυτό δεν εντάσσεται στην περαιτέρω ανάλυση των εγχώριων περιστατικών.