Θεσσαλονίκη: Σύλληψη τεσσάρων οδηγών που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης

Στη σύλληψη τεσσάρων οδηγών, οι οποίοι βρέθηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες συνελήφθη στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας 42χρονος αλλοδαπός, διότι οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης, συγκρούσθηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονη ημεδαπή, το όχημα της οποίας μετακινήθηκε και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο με οδηγό 46χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο γυναικών.

Επιπλέον, χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός, καθώς οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του υπό την επήρεια αλκοόλης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Τέλος, συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Πολίχνης και στο κέντρο της πόλης, 39χρονος ημεδαπός και 44χρονος αλλοδαπός αντίστοιχα, διότι κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.