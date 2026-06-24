Mεγάλος αστεροειδής θα περάσει το Σάββατο κοντά στη Γη

Αστεροειδής, αναμένεται να περάσει σε κοντινή απόσταση από τη Γη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσής του, με τη Γη.

Το φαινόμενο, θα είναι ορατό, με μεγάλα κυάλια, ή με τηλεσκόπιο.

Ο συγκεκριμένος αστεροειδής, με εκτιμώμενη διάσταση από 750 – 1.650 μέτρα, ανακαλύφθηκε το 1997 και ονομάστηκε (152637) 1997 NC1.

Το ουράνιο σώμα, αναμένεται να περάσει πιο κοντά στη Γη, με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα/ δευτερόλεπτο, στις 14:14 (ώρα Ελλάδας).

Μηδενίζεται ωστόσο η πιθανότητα πρόσκρουσης με τη Γη, μιας και θα βρίσκεται τότε, σε απόσταση 2.599,461 χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, που μεταφράζεται σε 6,66 φορές την απόσταση μεταξύ Γης και Σελήνης.

Ο αστεροειδής θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη φάση της φάσης προσέγγισης, σχεδόν από όλο τον πλανήτη ενώ θα περνά πιο κοντά, και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα βρίσκεται στη φάση της απομάκρυνσης του από τη Γη.