Ξεκίνησε την εκπαίδευση του ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη, εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, που έχει ως ορίζοντα το 2035.

Ο Δρ. Αδριανός Γολέμης ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στη Κολωνία της Γερμανίας, έχοντας επιλεγεί μέσα από μία από τις πιο ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής στην ευρωπαϊκή αεροδιαστημική.

Επελέγη ανάμεσα σε περισσότερους από 22,000 υποψήφιους. Ο Δρ.Γολέμης ξεκίνησε τη συνεργασία του με την ESA ως γιατρός-ερευνητής της ESA εκτελώντας πειράματα ανθρώπινης φυσιολογίας και ψυχολογίας σε συνθήκες απομόνωσης στην Ανταρκτική επειδή οι δυσκολίες στην Ανταρκτικής προσομοιάζουν με αυτές του Διαστήματος.

Στη συνέχεια συμμετείχε ως γιατρός και σε παρόμοιες κλινικές μελέτες στη Γαλλία ενώ ακολούθησε μια περίοδος επτά ετών ως γιατρός αποστολής για τους Ευρωπαίους αστροναύτες.

Ο Αδριανός Γολέμης είναι Έλληνας ιατρός με καταγωγή από την Λάρισα. Επιστήμονας με σημαντική παρουσία στον χώρο της διαστημικής ιατρικής και της υποστήριξης αστροναυτών. Είναι απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, αποκτώντας εξειδίκευση που τον έφερε σε επαφή με προγράμματα διεθνούς εμβέλειας στον τομέα της ιατρικής επιστήμης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει εργαστεί ως γιατρός αστροναυτών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών (European Astronaut Centre) και συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), στον οποίο έχει την ευθύνη να παρακολουθεί και να προετοιμάζει Ευρωπαίους αστροναύτες πριν και μετά την παραμονή τους στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής παρακολούθησης της υγείας τους.

Η δουλειά του περιλαμβάνει όχι μόνο την παρακολούθηση της υγείας και της φυσιολογίας των μελών των διαστημικών πληρωμάτων, αλλά και την ενεργό συμμετοχή στην προετοιμασία τους για πτήσεις στο διάστημα, καλύπτοντας θέματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας και της πολύωρης διαβίωσης σε συνθήκες εκτός Γης.