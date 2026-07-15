Ελληνικοί μικρο-δορυφόροι για γεωργία ακριβείας και διαχείριση καταστροφών

Η Ελλάδα επιχειρεί να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαστημική οικονομία, επενδύοντας σε μικροδορυφόρους, νέες τεχνολογίες και ευρωπαϊκές συνεργασίες, με στόχο να μετατρέψει την καινοτομία σε ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο Greek Space Tech Forum 2026 παρουσιάστηκε η νέα στρατηγική της χώρας, η οποία βασίζεται στην ολοκλήρωση του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, στον διπλασιασμό της συμμετοχής της Ελλάδας στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος διαστημικής τεχνολογίας.

Οι εφαρμογές αυτών των επενδύσεων δεν περιορίζονται στην επιστημονική έρευνα. Τα δεδομένα από τους δορυφόρους μπορούν να αξιοποιηθούν για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, την πολιτική προστασία, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τη γεωργία ακριβείας, τη ναυτιλία, τις τηλεπικοινωνίες και την περιβαλλοντική παρακολούθηση, ενισχύοντας παράλληλα την εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, η Ελλάδα αναπτύσσει πλέον δικές της υποδομές συναρμολόγησης και δοκιμών μικροδορυφόρων, ενώ ελληνικές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή τεχνολογίας αιχμής. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ESA, η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα διαστημικά οικοσυστήματα της Ευρώπης.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η μετάβαση από τα ερευνητικά προγράμματα στην εμπορική αξιοποίηση. Αν η δυναμική αυτή συνεχιστεί, η διαστημική οικονομία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης, δημιουργώντας εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας επενδύσεις και τοποθετώντας την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χάρτη της υψηλής τεχνολογίας.