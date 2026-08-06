Ντέμης Χασάμπης: Ο Ελληνοκύπριος στο τιμόνι της ΑΙ της Google

Ψηλότερα στην πυραμίδα της Alphabet και της DeepMind, ανεβαίνει ο Ελληνοκύπριος επιστήμονας, και βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας, Ντέμης Χασάμπης, μετά από τις σαρωτικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε η Google, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι, αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Google Deepmind, και αναλαμβάνει χρέη προέδρου της εταιρίας. Παράλληλα, αναλαμβάνει και τη θέση του επικεφαλής επιστήμονα (Chief Scientist), της εταιρίας Alphabet.

Ωστόσο, θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής της Isomorphic Labs, θυγατρικής εταιρίας του ομίλου, που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να αναπτυχθούν νέα φάρμακα.

Ο sir Ντέμης Χασάμπης γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 27 Ιουλίου 1976. Ο πατέρας του, Κώστας Χασάπης έχει καταγωγή από την Κύπρο. Η μητέρα του, έχει καταγωγή από τη Σιγκαπούρη με κινεζική καταγωγή. Δηλώνει περήφανος για την ελληνική του καταγωγή, ενώ συχνά, επισκέπτεται την Ελλάδα.

Από πολύ μικρή ηλικία, ξεχώρισαν οι ικανότητές του, όταν έμαθε σκάκι στην ηλικία των τεσσάρων ετών, και φτάνοντας στην ηλικία των 13, είχε ήδη κατακτήσει βαθμολογία Elo 2.300, έχοντας αγωνιστεί, με τις εθνικές ομάδες νέων της Αγγλίας.

Πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του, είχε εργαστεί στο πεδίο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Κατόπιν, στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, σπούδασε πληροφορική, και μετέπειτα, έκανε διδακτορικό στη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη από το University College London, με αντικείμενο, τη λειτουργία μνήμης, της φαντασίας και του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Το 2010 συνίδρυσε τη DeepMind μαζί με τους Shane Legg και Mustafa Suleyman, με στόχο την ανάπτυξη τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI). Μέσα σε λίγα χρόνια η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς οργανισμούς παγκοσμίως στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το 2014 η Google εξαγόρασε τη DeepMind έναντι περίπου τετρακοσίων εκατομμυρίων λιρών, διατηρώντας το ερευνητικό της κέντρο στο Λονδίνο.

Το 2024 τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας, μαζί με τον John Jumper, για τη συμβολή τους στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσω των αλλαγών στις οποίες προχωράει η Google, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη στη στρατηγική ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Με την ιδιότητα του προέδρου της DeepMind και επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet, θα έχει την ευθύνη της συνολικής επιστημονικής στρατηγικής του ομίλου στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της DeepMind, αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Chief Technology Officer, Κοράι Καβουκτσούογλου.