Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός μετεωρολογίας (WMO), το 2025, ήταν, ένα από τα πιο άνυδρα έτη, εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, γεγονός, που δείχνει τη μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της Γης και δημιουργεί ανησυχίες για τη μελλοντική επάρκεια των υδάτων.

Σύμφωνα πάντα με έκθεση του WMO, οι ταμιευτήρες νερού της Γης, λίμνες, βλάστηση, πάγοι, χιόνια, έχουν υποστεί μείωση, εδώ και μια δεκαετία, με την Υπηρεσία του ΟΗΕ, να προειδοποιεί για «σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις» αυτής της τάσης.

Επίσης, τα στοιχεία του WMO, αναφέρουν, ότι καταγράφηκαν χαμηλότερες ροές από το κανονικό, σε περισσότερες από το 1/3 των λεκανών απορροής ποταμών παγκοσμίως.

Να σημειωθεί, ότι, σύμφωνα με την έκθεση, ορισμένες λεκάνες απορροής, έδειξαν υπερβολική ποσότητα νερού, που δείχνει, ότι ο κύκλος του νερού, γίνεται όλο και πιο ασταθής και απρόβλεπτος.

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι το 2025, και για τέταρτη συνεχή χρονιά, σε όλες τις περιοχές του κόσμου, υπήρξε μεγάλη απώλεια παγετώνων, όπου αυτό με τη σειρά του δείχνει την μακροπρόθεσμη ανασφάλεια ως προς τους υδάτινους πόρους.