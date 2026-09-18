Vaginahood (Reloaded) @Shamone

Ο μύθος λέει πως κάποτε μια γυναίκα το έσκασε τη μέρα του γάμου της, πέταξε την ανθοδέσμη της στα ράσα του παπά, άφησε το τούλι της να στροβιλίζεται στον αέρα, περπάτησε για ώρες κρατώντας τις γόβες της στο χέρι και αποφάσισε να φτιάξει ένα μαγαζί μέσα σε ένα ξεχασμένο βαγόνι τρένου. Ένα μέρος όπου θα μπορούσε να χορεύει, να γελάει και να μοιράζεται ιστορίες με τις φίλες της. Ένα μέρος όπου όλοι χωρούν, χωρίς ταμπέλες, στερεότυπα και «πρέπει».

Μετά την μεγάλη επιτυχία της περασμένης σεζόν, το «Vaginahood» ανοίγει φέτος ξανά τον κύκλο του, στο θρυλικό Shamone και μας προσκαλεί σε μια θεατρική – μουσική εμπειρία γεμάτη εξομολογήσεις, ανατροπές, γέλιο και συγκίνηση. Το Vaginahood , διατηρωντας τον πυρήνα της πρώτης παράστασης κανει reload με νέο υλικό, διάθεση και ατμόσφαιρα που θα μας απογειώσει.

Πέντε γυναίκες συναντιούνται επί σκηνής και αφηγούνται ιστορίες που μοιάζουν προσωπικές, αλλά τελικά μας αφορούν όλους. Ιστορίες για την επιθυμία και την ελευθερία, τον φόβο και τη δύναμη, τη ντροπή και την αποδοχή. Ιστορίες για τους ρόλους που μας δόθηκαν και για εκείνους που επιλέξαμε να αφήσουμε πίσω.

Με χιούμορ, μουσική, τρυφερότητα και αλήθεια, το Vaginahood μετατρέπει τη σκηνή σε έναν τόπο συνάντησης. Έναν χώρο όπου η εξομολόγηση γίνεται γιορτή και η προσωπική εμπειρία βρίσκει τη δύναμη να γίνει συλλογική.

Μια παράσταση γι’ αυτά που λέμε οι γυναίκες μεταξύ μας, για όσα συχνά μένουν ανείπωτα, εκείνα που τελικά αξίζει να ακουστούν δυνατά.

Συντελεστές

Ιδέα: Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Βάλια Τσιριγώτη, Μαρία Λούκα

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Τσιριγώτη

Σκηνοθεσία: Άγγελος Μπούρας

Μουσική επιμέλεια / Πρωτότυπη σύνθεση: Ευσταθία

Παραγωγή – Εκτέλεση παραγωγής: ZEDOR O.E.

Παίζουν (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Τζένη Διαγούπη, Ζέτα Δούκα, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού

Στο πιάνο ζωντανά: Χάρης Μπότσης