Η «Οικογένεια Τσεκμέ» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΕΚΜΕ

Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του,

όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν.

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος – τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας» – μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο, συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου

και μαζί με 5 ακόμα υπερταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν την πόλη σας!

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είν’ εδώ.

Κι εσύ ανήκεις στην οικογένεια, μπρο!

Έλα να το ζήσεις!

Κι ας μας πάει λίγο… Pipa Caliente!

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν:

Tόλης Παπαδημητρίου

Πηνελόπη Πλάκα

Κωνσταντίνος Γαβαλάς

Αντώνης Στάμος

Αντώνης Καλομοιράκης

Άννη Θεοχάρη

Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σίλια Κόη

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Trailer: Γιώργος Χαρίσης

Social Media: Renegade Media

Δημόσιες Σχέσεις: Ρίτα Σίσιου, Μαρκέλλα Καζαμία

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Οργάνωση Παραγωγής: Eβελίνα Αλεξανδροπούλου