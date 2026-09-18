Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για 2η χρονιά, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων! «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη

Μαζί τους ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου

ΘΕΑΤΡΟ ΖΙΝΑ

🔴 2ος χρόνος επιτυχίας 🔴

από τον Οκτώβριο, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης χρονιάς, και έπειτα από τη θερμή υποδοχή που της επιφύλαξε το κοινό, η παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη, θα συνεχιστεί για 2η χρονιά, από τον Οκτώβριο, στο Θέατρο Ζίνα, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ, ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Με το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα, που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

Το έργο, με αφορμή μια φαινομενικά απλή επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού σε ένα ώριμο παντρεμένο ζευγάρι, εξελίσσεται σε μια νύχτα αποκαλύψεων, έντονων συγκρούσεων και συναισθηματικής απογύμνωσης, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το ειρωνικά αστείο.

Σκηνοθετικό σημείωμα του Σωτήρη Τσαφούλια:

Το έργο Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ του Άλμπι παρουσιάζει μια έντονη, συναισθηματική και ψυχολογική σύγκρουση, εστιάζοντας στις σχέσεις και τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από τις κοινωνικές προσδοκίες και τις προσωπικές αντιφάσεις. Ένας άντρας και μια γυναίκα προσκαλούν ένα νεαρό ζευγάρι στο σπίτι τους για ποτό, και η συνάντηση εξελίσσεται σε έναν καταιγιστικό ψυχολογικό πόλεμο, αποκαλύπτοντας τα εσωτερικά τους τραύματα και τις κρυμμένες αλήθειες. Οι διάλογοι είναι γεμάτοι από ασυνείδητα και συνειδητά παιχνίδια εξουσίας και αμφισβήτησης. Ο εσωτερικός κόσμος των χαρακτήρων αποκαλύπτεται μέσω της συνεχούς διαστρέβλωσης και ανατροπής της πραγματικότητας που οι ήρωες προσπαθούν να δημιουργήσουν. Η συνεχής αναφορά στο όνομα της Βιρτζίνια Γουλφ εντείνει τη διάσταση του έργου, παραπέμποντας στην έννοια του προσωπικού και συλλογικού παραλογισμού, αλλά και της κατασκευής ταυτοτήτων σε έναν κόσμο γεμάτο ψευδαισθήσεις.

Το έργο είναι επίκαιρο όσο ποτέ μια και αναλύει την ανθρώπινη φύση, τη ματαιότητα των κοινωνικών προσδοκιών και την αδυναμία επικοινωνίας, εξετάζοντας πώς οι ήρωες δημιουργούν ψευδαισθήσεις για να προστατευτούν από τη σκληρή πραγματικότητα.

Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για 2η χρονιά, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!

«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ»

του Έντουαρντ Άλμπυ

ΘΕΑΤΡΟ ΖΙΝΑ

(Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74)

🔴 2ος χρόνος επιτυχίας 🔴

από τον Οκτώβριο, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση : Τζένη Μαστοράκη

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη

Μουσική: Ted Regklis

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σωτήρης Τσαφούλιας, Έλενα Πετροπούλου

Φωτογραφίες & Artwork: Γκέλυ Καλαμπάκα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα

Βοηθός Σκηνογράφου: Έλλη Σπένδου, Αλίκη Σπανουδάκη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Γιώργος Κατσώνης

ΔΙΑΝΟΜΗ

Τζώρτζ: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Μάρθα: Έφη Μουρίκη

Νικ: Σπύρος Σταμούλης

Χάνι: Ελεάνα Στραβοδήμου

Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Όλγα Παυλάτου

Social Media: Renegade Media

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