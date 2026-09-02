Η Ρούλα Κορομηλά υπερασπίζεται τον Γιάννη Πάριο

Η λαμπερή παρουσιάστρια Ρούλα Κορομηλά υπερασπίστηκε τον Γιάννη Πάριο μετά από Τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή του στην Κύπρο.Με ένα μεγάλο story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram Γράφει:

«Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει. Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια».

Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία στη Λάρνακα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στα σχόλια κάτω από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media πολλοί σχολίασαν αρνητικά την ερμηνεία του μεγάλου καλλιτέχνη