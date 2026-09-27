Ξεκίνησε η μάχη του Χειμώνα

Όλοι εναντίον όλων

«Στολίζοντας» τη λέξη προτεραιότητα με δύο επιθετικούς προσδιορισμούς, «άμεση και σημαντικότερη», ο Πρωθυπουργός έδειξε την πολιτική αρένα του χειμώνα: το κόστος ζωής. Σε αυτή τη μάχη, θα κριθούν πολλά. Πρώτα και πάνω απ’ όλα για τα νοικοκυριά που πιέζονται μετά από… 5χρόνια πληθωρισμού.

ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Κατά συνέπεια και για το αποτέλεσμα των εκλογών, σε περίπου 200 μέρες. Σε αυτό το σκηνικό η κυβέρνηση ετοιμάζεται για ανακοινώσεις και αντιμετώπιση του προβλήματος στην αγορά, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εκπέμψει «σοβαρή εναλλακτική», η ΕΛ.Α.Σ να πείσει για μια «ελπιδοφόρα νέας αρχή», τα υπόλοιπα κόμματα δίνουν τον δικό τους αγώνα με σφοδρή κριτική σε Κ.Μητσοτάκη, Ν.Ανδρουλάκη, Α.Τσίπρα. Όλοι εναντίον όλων δηλαδή.

PHOTO / INTIME

Η…τετραετία της ανασκόπησης ξεκίνησε με μπαράζ απαντήσεων

Η πρώτη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού δημοσιεύθηκε 23 Σεπτεμβρίου του 2023. Με τη σημερινή ανάρτηση δηλαδή, μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο. Κι όπως έδειξε η αντίδραση των κομμάτων με το άμεσο μπαράζ απαντήσεων, όλοι είναι σε εγρήγορση. Είναι χαρακτηριστικό πως η ανασκόπηση δημοσιεύθηκε στις 10:00, το ΠΑΣΟΚ τη σχολίασε πριν τις 11:30, και δέκα λεπτά αργότερα ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης έκανε δήλωση. Το σύνολο σχεδόν των κομμάτων είχε τοποθετηθεί πριν τα μεσημεριανά δελτία ειδήσεων.

Όλοι γνωρίζουν πως η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, δεν περιμένει κανέναν.

AP Photo/Emilio Morenatti

Κι από Τετάρτη… χειμώνα!

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα για την συγκράτηση του κόστους ζωής την Τετάρτη. Η κοινωνία τα περιμένει, η αντιπολίτευση επίσης. Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για δίπτυχο: «περιορισμός κόστους ενέργειας- αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος».

Η αντιπολίτευση ζητάει πιο επιθετικά μέτρα. Το σίγουρο είναι πως σχεδόν όλοι τα χαρακτηρίζουν «πρώτα μέτρα», προβλέποντας με σιγουριά πως θα χρειαστούν κι άλλα. Η πιθανότητα να διαψευστούν, δε μοιάζει αυτή τη στιγμή ισχυρή.