Ξεκίνησε η μάχη του Χειμώνα
Όλοι εναντίον όλων
«Στολίζοντας» τη λέξη προτεραιότητα με δύο επιθετικούς προσδιορισμούς, «άμεση και σημαντικότερη», ο Πρωθυπουργός έδειξε την πολιτική αρένα του χειμώνα: το κόστος ζωής. Σε αυτή τη μάχη, θα κριθούν πολλά. Πρώτα και πάνω απ’ όλα για τα νοικοκυριά που πιέζονται μετά από… 5χρόνια πληθωρισμού.
Κατά συνέπεια και για το αποτέλεσμα των εκλογών, σε περίπου 200 μέρες. Σε αυτό το σκηνικό η κυβέρνηση ετοιμάζεται για ανακοινώσεις και αντιμετώπιση του προβλήματος στην αγορά, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εκπέμψει «σοβαρή εναλλακτική», η ΕΛ.Α.Σ να πείσει για μια «ελπιδοφόρα νέας αρχή», τα υπόλοιπα κόμματα δίνουν τον δικό τους αγώνα με σφοδρή κριτική σε Κ.Μητσοτάκη, Ν.Ανδρουλάκη, Α.Τσίπρα. Όλοι εναντίον όλων δηλαδή.
Η…τετραετία της ανασκόπησης ξεκίνησε με μπαράζ απαντήσεων
Η πρώτη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού δημοσιεύθηκε 23 Σεπτεμβρίου του 2023. Με τη σημερινή ανάρτηση δηλαδή, μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο. Κι όπως έδειξε η αντίδραση των κομμάτων με το άμεσο μπαράζ απαντήσεων, όλοι είναι σε εγρήγορση. Είναι χαρακτηριστικό πως η ανασκόπηση δημοσιεύθηκε στις 10:00, το ΠΑΣΟΚ τη σχολίασε πριν τις 11:30, και δέκα λεπτά αργότερα ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης έκανε δήλωση. Το σύνολο σχεδόν των κομμάτων είχε τοποθετηθεί πριν τα μεσημεριανά δελτία ειδήσεων.
Όλοι γνωρίζουν πως η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, δεν περιμένει κανέναν.
Κι από Τετάρτη… χειμώνα!
Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα για την συγκράτηση του κόστους ζωής την Τετάρτη. Η κοινωνία τα περιμένει, η αντιπολίτευση επίσης. Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για δίπτυχο: «περιορισμός κόστους ενέργειας- αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος».
Η αντιπολίτευση ζητάει πιο επιθετικά μέτρα. Το σίγουρο είναι πως σχεδόν όλοι τα χαρακτηρίζουν «πρώτα μέτρα», προβλέποντας με σιγουριά πως θα χρειαστούν κι άλλα. Η πιθανότητα να διαψευστούν, δε μοιάζει αυτή τη στιγμή ισχυρή.
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