Δένδιας στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Άμυνας
Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Ο υπουργός θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στη σύνθεση των υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.
Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες θα συνεχιστεί και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Τότε θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Connecting Europe Days».
Η διήμερη παρουσία του υπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο με σειρά ζητημάτων ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις