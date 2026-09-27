Δένδιας στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Άμυνας

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στη σύνθεση των υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες θα συνεχιστεί και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Τότε θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Connecting Europe Days».

Η διήμερη παρουσία του υπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο με σειρά ζητημάτων ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ατζέντα.