ΠΑΣΟΚ εναντίον Χάρη Θεοχάρη για «κακομοίρηδες και νοικοκύρηδες»

Η δήλωση του υφυπουργού εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη «έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη (…) εμείς εκπροσωπούμε νοικοκύρηδες» έριξε λάδι στη φωτιά της πολιτικής κόντρας για την ακρίβεια.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως το είπε για τα κόμματα κι όχι για τους ανθρώπους, χαρακτηρίζει την δήλωση του κριτική στην μηδενιστική αντιπολιτευτική τους τακτική. Την ίδια στιγμή όμως το ΠΑΣΟΚ επιμένει, και κάνει λόγο για «συνειδητή διαίρεση των πολιτών» από τα κυβερνητικά στελέχη. Σε ανάρτηση του μετά τον σάλο ο υφυπουργός εξωτερικών τονίζει πως “η αντιπολίτευση έχει έναν μηδενισμό και καταστροφολογία. Όλοι νιώθουν την ακρίβεια. Όλοι. Όμως υπάρχει η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, όλοι σφίγγουν το ζωνάρι, τα καταφέρνουν. Μια Ελλάδα που με δυσκολίες και αξιοπρέπεια σφίγγει τα δόντια και τα καταφέρνει”.

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του εξαπολύει σφοδρή επίθεση, καθώς σε ανακοίνωση του, κάνει λόγο για «ένα νέο κρεσέντο αλαζονείας. Ο υφυπουργός εξωτερικών χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως «κόμματα των κακομοίρηδων». Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι …«κακομοίρηδες» οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.