Κυψέλη: Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ

Επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, το οποίο καταδίκασε την επίθεση με ανακοίνωσή του.

Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή της στα μέλη και τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης.

Στην ανακοίνωση καλεί και τα υπόλοιπα κόμματα να καταδικάσουν το περιστατικό.

«Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΝΔ.

Το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι η επίθεση δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία και τη δημόσια παρουσία του.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».