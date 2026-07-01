«Χαμένη ευκαιρία και Νόμπελ ασυναρτησίας», καταγγελίες ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης

“Όταν ζητούσαμε αλλαγές στο ελληνικό σχέδιο το Μαξίμου έκανε λόγο για Νόμπελ Οικονομικής…Ασυναρτησίας. Υποστήριζαν πως δεν είναι εφικτό να γίνουν αλλαγές. Και μετά το αναθεώρησαν οι ίδιοι 4 φορές” τόνισε ο τομεάρχης Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και με συγκεκριμένα στοιχεία θέλησε να αποδομήσει την κυβερνητική πολιτική.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για έργα ατάκτως εριμμένα και χαμένη ευκαιρία. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη και τα στοιχεία που παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, από τα 195 μέτρα που προγραμματίστηκαν, τα 128 βρέθηκαν εκτός στόχου, τα 62 εντός ενώ για 5 είναι νωρίς για συμπεράσματα .