Διπλό παζάρι Ερντογάν

Αγώνα σε δυο μέτωπα κάνει ο Ερντογάν αφενός για να μπορέσει να πάρει τα F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφετέρου για να βάλει την Τουρκία από την πίσω πόρτα στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης παρακάμπτοντας το βέτο της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πάντως στην Άγκυρα, τρίβουν τα χέρια τους από το δώρο του Τραμπ με τους κινητήρες για τα αεροσκάφη Καάν.