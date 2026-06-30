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Η απάντηση Γεωργιάδη για τα απογευματινά χειρουργεία

 "Δεν σταματούν λόγω αποτυχίας τους όπως ψευδώς γράφτηκε αλλά διότι τελειώνει το ΤΑΑ." υποστήριξε ο Υπουργός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/06/2026 09:43
Η απάντηση Γεωργιάδη για τα απογευματινά χειρουργεία
INTIME

Απάντηση για το τέλος των δωρεάν απογευματινών δίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

“30/06/2026 ολοκληρώνεται η δράση μας μέσω του ΤΑΑ για τα δωρεάν απογευματινά Χειρουργεία. Δεν σταματούν λόγω αποτυχίας τους όπως ψευδώς γράφτηκε αλλά διότι τελειώνει το ΤΑΑ.

Το ορόσημο της δράσης για να χρηματοδοτηθεί από τα ΤΑΑ ήταν η μείωση της λίστας αναμονής για ψυχρά χειρουργεία άνω των 4 μηνών  κατά – 90%

Τελικά η μείωση που έχουμε πετύχει είναι – 98% και έτσι πιάσαμε το ορόσημο, χρηματοδοτήθηκε η δράση και το κυριότερο σταματήσαμε την ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων.

Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία
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Τέλος τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

Σήμερα πρακτικά δεν έχουμε καμία αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ από το  2025και όλες οι αναμονές είναι εντός του 2026

Το 2024 όταν αποφασίσαμε με τον @mthemiosto  είχαμε αναμονές ακόμη και από το 2027.

Φυσικά μεσολάβησε η Πανδημία που σταμάτησε επί μακρόν τα χειρουργεία. Το ορόσημο το πιάσαμε, η δράση πέτυχε και οι ασθενείς εξυπηρετήθηκαν”

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