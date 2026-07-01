Μπαράζ εμπρησμών – Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας iKO και απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ ανέφερε τα εξής για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη:

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».