«Βαρυχειμωνιά» με το κόστος ζωής
Διαπραγμάτευση με ΕΕ για μέτρα στήριξης
Το βάρος της στην επικείμενη διαπραγμάτευση στη Σύνοδο Κορυφής, ώστε να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία και να στηριχθούν περαιτέρω οι πολίτες για τις αυξήσεις στην ενέργεια, ρίχνει η Κυβέρνηση.
Ανεπαρκείς, χαρακτηρίζει τους χειρισμούς, το ΠΑΣΟΚ και την κατηγορεί πως κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, να διευρύνει τις ανισότητες.
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