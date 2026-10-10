«Βαρυχειμωνιά» με το κόστος ζωής

Το βάρος της στην επικείμενη διαπραγμάτευση στη Σύνοδο Κορυφής, ώστε να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία και να στηριχθούν περαιτέρω οι πολίτες για τις αυξήσεις στην ενέργεια, ρίχνει η Κυβέρνηση.

Ανεπαρκείς, χαρακτηρίζει τους χειρισμούς, το ΠΑΣΟΚ και την κατηγορεί πως κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, να διευρύνει τις ανισότητες.