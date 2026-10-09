Νίκος Ανδρουλάκης: Ισχυρό μήνυμα από το Καστελλόριζο

Από το ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστειλε ένα καθαρό όπως το χαρακτήρισε μήνυμα. «Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Κανένα δήθεν «ευαίσθητο ζήτημα» τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ενώ για τις καλές σχέσεις με την Τουρκία και τα ήρεμα νερά τόνισε «δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε …καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους» . Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετέβη και στο στρατόπεδο του νησιού, όπου συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με τα στελέχη.