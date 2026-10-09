«Εξπρές» τα πρώτα 90 αμερικανικά άρματα «Stryker»

Φαίνεται ότι όσα ανακοινώθηκαν κατά την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα για την εξοπλιστική ενίσχυση της χώρας, γίνονται άμεσα πράξη.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, παραλαμβάνουν άμεσα έναν σημαντικό αριθμό τεθωρακισμένων Stryker και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Μας ενημερώνει ο Κώστας Σαρικάς.