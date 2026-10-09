Προεκλογικά χαρακώματα- «Όχι σε πρόωρες και ανασχηματισμό»

Στο διακύβευμα των εθνικών εκλογών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός απαντώντας και στην εσωκομματική κριτική που δέχεται.

Την ίδια ώρα, κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και ΕΛΑΣ, μετά τις καταγγελίες , της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Τσίπρα, ότι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.