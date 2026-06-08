Τουρκική παρενόχληση δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην Κύπρο, καθώς και τα αεροσκάφη της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση δια ασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα.

Παρά το περιστατικό, όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους.