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Παράνομοι μετανάστες σε Κω και Ρόδο

«Η Ευρώπη θα σας στείλει πίσω»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/07/2026 20:10

Περισσότερους από 100 παράνομους μετανάστες συνέλαβαν οι αρχές της Ρόδου. Είχαν  φτάσει στο νησί από τις Τουρκικές ακτές. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως η Ευρώπη πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως αν ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και έρχεται μόνο για οικονομικούς λόγους, θα επιστρέφεται στη χώρα του.

 

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