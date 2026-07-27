Παράνομοι μετανάστες σε Κω και Ρόδο
«Η Ευρώπη θα σας στείλει πίσω»
Περισσότερους από 100 παράνομους μετανάστες συνέλαβαν οι αρχές της Ρόδου. Είχαν φτάσει στο νησί από τις Τουρκικές ακτές. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως η Ευρώπη πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως αν ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και έρχεται μόνο για οικονομικούς λόγους, θα επιστρέφεται στη χώρα του.
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