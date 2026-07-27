Παράνομοι μετανάστες σε Κω και Ρόδο

Περισσότερους από 100 παράνομους μετανάστες συνέλαβαν οι αρχές της Ρόδου. Είχαν φτάσει στο νησί από τις Τουρκικές ακτές. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως η Ευρώπη πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως αν ένας μετανάστης δεν δικαιούται άσυλο και έρχεται μόνο για οικονομικούς λόγους, θα επιστρέφεται στη χώρα του.