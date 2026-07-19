«Το χέρι του Θεού» στη Χαριλάου Τρικούπη

Μετά το τεστ γνώσεων για τον Αντρέα(ς)…Μπρέμε και τον Οκότσα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξαναχτυπά! Μουντιαλικά και διπλωματικά ως προς την πρόβλεψη για το Αργεντινή-Ισπανία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζει πλέον μια «πιο χαλαρή στρατηγική» στα social media, προτιμώντας ένα μίγμα πολιτικών προτάσεων με πιο καθημερινές στιγμές. Το αποτέλεσμα του τελικού δεν ξέρουμε αν θα τον δικαιώσει, η ανταπόκριση του κοινού στα μουντιαλικά του TikTok όμως είναι αξιοσημείωτη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παίζει μπάλα πλέον σχεδόν καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα που έχουν δικούς τους κανόνες και το …χέρι του αλγόριθμου!