Έτοιμος για τον τελικό Μουντιάλ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Στο ζέσταμα για τον τελικό ο Νίκος Ανδρουλάκης παίρνει άριστα στο τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων. Χαλαρός και έχοντας πιάσει ήδη θέση στον καναπέ, αναγνωρίζει παιχταράδες του παρελθόντος και αποδεικνύει ότι εκτός από φανατικός μπασκετόφιλος, “ξέρει κι από μπάλα”:
Δείτε το βίντεο:
@nikos.androulakis
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