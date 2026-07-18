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Πολύ Σκληρός Για Να Πεθάνει: Η Εκδίκηση

Πολύ Σκληρός Για Να Πεθάνει: Η Εκδίκηση

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ALPHA NEWS

Έτοιμος για τον τελικό Μουντιάλ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/07/2026 15:30

Στο ζέσταμα για τον τελικό ο Νίκος Ανδρουλάκης παίρνει άριστα στο τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων. Χαλαρός και έχοντας πιάσει ήδη θέση στον καναπέ, αναγνωρίζει παιχταράδες του παρελθόντος και αποδεικνύει ότι εκτός από φανατικός μπασκετόφιλος, “ξέρει κι από μπάλα”:

Δείτε το βίντεο:

@nikos.androulakis

Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 

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