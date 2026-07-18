Η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ

«Είμαστε σε κρίσιμη καμπή , σε οριακό σημείο, οφείλουμε όμως να ανατάξουμε το κόμμα μας». Από την πρώτη στιγμή της προεδρίας της στο ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου δίνει το στίγμα της. Έχοντας εκλεγεί το πρωί στην κοινοβουλευτική ομάδα με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό, αποκλείει ουσιαστικά κάθε ενδεχόμενο προσέγγισης με την πλευρά Τσίπρα, δηλώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά με όσους θέλουν και μπορούν, προχωρά αυτόνομα.

Για ύπαρξη σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης δείχνοντας προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ζήτησε συνθετική απόφαση για την εκλογική επιτροπή, και επέμεινε στην ανάγκη πραγματικής στήριξης των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ από όλους.

Δείτε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις ομιλίες τους.