Τάσος Νικολαΐδης: «Δεν πήρα σπίτι σε πλειστηριασμό»

Διαψεύδει τα «περί απόκτησης σπιτιού από πλειστηριασμό» ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαΐδης.«Δεν έχω αγοράσει σπίτι από τα funds, ουδέποτε συμμετείχα σε πλειστηριασμό ακινήτου» τονίζει με ανακοίνωση του ο βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει «διακινούνται ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί ότι δήθεν αγόρασα σπίτι σε πλειστηριασμό, με Μέσα που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα ΕΛΑΣ, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γνωστά τρολ του διαδικτύου, να τους αναπαράγουν».

Υπήρξε πράγματι αγορά το 2025, με συμβόλαιο αγοραπωλησίας και στεγαστικό δάνειο υποστηρίζει ο βουλευτής, τονίζοντας πως «πραγματοποιήθηκε έλεγχος τίτλων στο Κτηματολογικό Γραφεία χωρίς να προκύπτει εγγεγραμμένη υποθήκη, προσημείωση, άλλο βάρος ή διεκδίκηση επί του ακινήτου. Μετά την υπογραφή του συμβολαίου πληροφορήθηκα ότι υπήρχαν εκκρεμείς δικαστικές διενέξεις της πωλήτριας, οι οποίες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη». Σύμφωνα με τον Τάσο Νικολαΐδη στόχος της συκοφαντίας –για την οποία θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη- είναι να απαξιωθούν οι παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών.