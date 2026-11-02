Τα ονόματα που «παίζουν» για το Επικρατείας της ΝΔ

«Φουντώνει» η συζήτηση για τα ονόματα τα οποία θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, με την προσοχή να εστιάζεται σε πρόσωπα με ιδιαίτερους συμβολισμούς για την δεξιά παράταξη.

Πρόσωπα με μακρά ιστορία στην Νέα Δημοκρατία, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης και ο Θεόδωρος Ρουσσόπουλος είναι μάλλον απίθανο να μην δουν τα ονόματά τους στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, με τον Πρόεδρο της Βουλής να υπολογίζεται σε εκλόγιμη θέση.

Η «στρατιωτική εμπλοκή»

Ακόμα, το όνομα του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου έχει ακουστεί έντονα το τελευταίο διάστημα, όπως και αυτό του επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ, Φράγκου Φραγκούλη, δύο ονόματα με στόχευση στον πατριωτικό χώρο.

Η «καραμπόλα» με Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης θα είναι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα της Β΄Αθηνών, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αφήνοντας κενή όχι μόνο τη θέση του, αλλά και μια θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να διεκδίκησει «σταυρό» και ως εκ τούτου, συνήθως συγκαταλέγεται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Τα δύο ονόματα που ακούγονται για αυτή την νευραλγική θέση είναι αυτό του νυν υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου.

«Γυναικείο άρωμα»

Μια θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ διεκδικεί και η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της οποίας έχασε τη ζωή της από το τρομοκρατικό χτύπημα στην οικεία της, στη Θεσσαλονίκη.

Η Ντόρα Μπακογιάννη αν αποφασίσει ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια στο νόμο Χανίων, για πολλούς αποτελεί μια ιδανική περίπτωση για να καλύψει μια τιμητική, μη εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας της ΝΔ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα στην πρώτη τριάδα των υποψηφίων θα πρέπει να συγκαταλέγεται μια γυναίκα υποψήφια, αλλά και ακόμα μια υποψηφίοτητα από τον απόδημο ελληνισμό, χωρίς να αποκλείεται μια υποψήφια που να συνδυάζει και τα δύο.