Πόθεν Έσχες: Νέα καταληκτική ημερομηνία για τις ετήσιες δηλώσεις

Νέα καταληκτική ημερομηνία για τις ετήσιες δηλώσεις Πόθεν Έσχες καθορίζει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με τη νέα ρύθμιση, οι υπόχρεοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις οριστικές δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρατάσεις στις φορολογικές δηλώσεις.

Η αλλαγή αφορά το χρονοδιάγραμμα υποβολής των ετήσιων δηλώσεων και προβλέπει ότι η διαδικασία θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Οι υπόχρεοι θα έχουν, επομένως, στη διάθεσή τους το υπόλοιπο του έτους για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν την υποβολή.

Πότε εφαρμόζεται η νέα προθεσμία

Η νέα διάταξη θα εφαρμοστεί άμεσα και στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, οι οποίες αφορούν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία της χρήσης του 2025.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να υπάρχει ένα σαφές χρονικό περιθώριο για όλους τους υπόχρεους, χωρίς οι αλλαγές στο πρόγραμμα των φορολογικών δηλώσεων να επηρεάζουν την ετήσια διαδικασία.

Τι ισχύει για τις αρχικές δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Συγκεκριμένα, η αρχική δήλωση εξακολουθεί να υποβάλλεται όταν κάποιος αναλαμβάνει για πρώτη φορά καθήκοντα που δημιουργούν την αντίστοιχη υποχρέωση. Η προθεσμία για τη συγκεκριμένη δήλωση παραμένει ανεξάρτητη από τη διαδικασία υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.