ΠΑΣΟΚ: Με πρόγραμμα… διευρύνεται!

Την ώρα που στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, λίγα λεπτά πριν τις 19:00 η νέα δημοσκόπηση της Alco θα δείχνει μεταξύ άλλων και αν το ΠΑΣΟΚ έκλεισε κι άλλο την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ, σε κεντρικό ξενοδοχείο θα συνεδριάζει η ολομέλεια της επιτροπής διεύρυνσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβαίνει στο βήμα για να κάνει την εισήγηση. Και να δίνει τον τόνο, “με προγραμματικό λόγο και ανάδειξη των αδιεξόδων της κυβερνητικής πολιτικής”. Από τη μία δηλαδή στο κάδρο θα βρίσκεται η διεύρυνση, με τρεις βουλευτές Ν.Κασσιμάτη-Θ.Τζάκρη-Γ.Πούλου (να συνεχίζουν) να συζητιούνται έντονα πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη. Κι από την άλλη το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει εστιασμένα να επενδύει στο πρόγραμμα του, με τον πρόεδρο και τα στελέχη του να το θεωρούν ως το μεγάλο τους πλεονέκτημα απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η συνεδρίαση της ολομέλειας της επιτροπής διεύρυνσης θα ανοίξει έναν μήνα συστράτευσης στελεχών με το ΠΑΣΟΚ, με την επιτροπή ψηφοδελτίων να ετοιμάζεται από την πλευρά της να ανακοινώσει μέσα στον Νοέμβριο το 70-80%των υποψηφίων. Τον πρώτο λόγο όμως θα τον έχουν οι απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Η κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και σίγουρα “μια φωτογραφία της στιγμής” όπως λέγεται συχνά, για το αν αφουγκράζονται θετικά οι πολίτες αυτή την “επένδυση” της Χαριλάου Τρικούπη στο πρόγραμμά της, θα έχουμε στη δημοσκόπηση του Alpha, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων λίγο πριν τις 19:00.