Τα 30 δευτερόλεπτα του Μάρκο Ρούμπιο . Τι είδε και τι έζησε στην Ελλάδα

Με ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δείχνει τις ώρες που πέρασε στην χώρα μας σε μια σπίσκεψη που προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο και που στο μέλλον θα θεωρείται από τις πιο ιστορικές από έναν επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και ίσως μελλοντικό υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το βίντεο ανέβηκε στον λογαριασμό του Μάρκο Ρούμπιο στα social media λίγο μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα για την Πορτογαλία. Το βίντεο ακολουθεί χρονολογική σειρά.

Από τη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, την επίσκεψή του στην Αμερικανική πρεσβεία την διαδρομή του στους δρόμους της Αθήνας με τα δυο μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ που φρόντιζαν για την ασφάλειά του και καταλήγει στην Πνύκα όπου ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εκφώνησε την ιστορική ομιλία του.