Βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν σε συμβολική δράση αφορμή της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Ζευγάρια κόκκινων παπουτσιών άφησαν στα σκαλιά του περιστυλίου της Βουλής, βουλεύτριες και γυναίκες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συμβολική δράση για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το κόμμα έθεσε στο επίκεντρο τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους από έμφυλη βία και ζήτησε ενίσχυση της θεσμικής προστασίας των θυμάτων.

Η δράση έγινε σήμερα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιήθηκε χθες.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, δήλωσε ότι ο αγώνας του κόμματος θα συνεχιστεί έως ότου τερματιστεί η έμφυλη βία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης του όρου «γυναικοκτονία».

Ποιοι συμμετείχαν στη δράση στη Βουλή

Στη συμβολική παρέμβαση συμμετείχαν η βουλεύτρια Επικρατείας Έλενα Ακρίτα, η βουλεύτρια Χαλκίδας Θεοδώρα Ακριώτου και η βουλεύτρια Ηλείας Ζωή Αναστασοπούλου.

Παρούσες ήταν επίσης η διευθύντρια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Νατάσα Γκαρά, καθώς και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Διονυσία Στεφάτου.