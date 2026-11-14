Abeille Marengo: Επιστρέφει στο Ηράκλειο – Πότε ξαναβγαίνει για έρευνες

Στο λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να καταπλεύσει το πρωί της Δευτέρας το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo. Το σκάφος επιστρέφει από τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καρπάθου, όπου πραγματοποιεί έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης. Η πορεία του καταγράφεται και στην πλατφόρμα MarineTraffic.

Η επιστροφή του συνδέεται με τον ανεφοδιασμό, τον τεχνικό έλεγχο των μηχανημάτων και τις προβλεπόμενες διαδικασίες συντήρησης. Παράλληλα, αναμένεται να γίνει και αλλαγή πληρώματος.

Πότε θα συνεχιστούν οι έρευνες

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Abeille Marengo θα παραμείνει στο λιμάνι του Ηρακλείου για περίπου 3 με 4 ημέρες. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και οι έλεγχοι, αναμένεται να αποπλεύσει εκ νέου για τη συνέχιση των ερευνών.

Το γαλλικό σκάφος έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες μετρήσεις του θαλάσσιου βυθού στην περιοχή της Καρπάθου. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει είναι απαραίτητα για τη μελέτη της υποθαλάσσιας διαδρομής του καλωδίου που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Κρήτη με την Κύπρο.

Η παραμονή στο Ηράκλειο αποτελεί μέρος του προγραμματισμού του ερευνητικού ταξιδιού. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον επόμενο απόπλου και στη συνέχιση των εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς

Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους για τα σημαντικότερα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.