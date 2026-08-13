Στεγαστικό εκπαιδευτικών- παρέμβαση ΠΑΣΟΚ 

Με παρέμβαση του ο τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ ζητάει στήριξη των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Επικαλείται στοιχεία που δείχνουν πως οι υποψήφιοι στους νέους πίνακες εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ, είναι 20 χιλιάδες λιγότεροι, 180 θέσεις στην Ειδική Αγωγή -υποστηρίζει- έμειναν ακάλυπτες.

“Η πολιτεία οφείλει, επομένως, να εξετάσει όχι μόνο πόσες θέσεις προκηρύσσει, αλλά και γιατί κάποιες από αυτές δεν καλύπτονται”, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Και το μυαλό όλων πάει στους εκπαιδευτικούς σε τουριστικές περιοχές, που κάθε Σεπτέμβριο ή Ιούνιο αναγκάζονται να κοιμούνται σε αυτοκίνητα ή στριμώχνονται μαζί με άλλους σε μικρά δωμάτια, λόγω έλλειψης καταλυμάτων όσο διαρκεί η τουριστική σεζόν.

Είναι ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης τονίζει το ΠΑΣΟΚ και προτείνει:

1. Ειδικό στεγαστικό επίδομα, με εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια, για όσους συντηρούν δεύτερη κατοικία λόγω υπηρεσίας

2. Ενισχυμένη οικονομική στήριξη για νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες και τουριστικές περιοχές

3. Αξιοποίηση διαθέσιμων δημόσιων και δημοτικών ακινήτων για κατοικίες εκπαιδευτικών

4. Θεσμικά κίνητρα για μακροχρόνια διάθεση κατοικιών με προσιτό μίσθωμα

5. Πλήρη κάλυψη του κόστους μετακίνησης προς και από τον τόπο υπηρεσίας

6. Έγκαιρες προσλήψεις και τοποθετήσεις, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να οργανώνουν εγκαίρως τη ζωή τους.

Η στέγη του εκπαιδευτικού δεν είναι “παροχή πολυτελείας”, σημειώνει ο τομέας Παιδείας, “αν θέλουμε εκπαιδευτικούς σε κάθε σχολείο, σε κάθε νησί και σε κάθε ορεινή ή απομακρυσμένη περιοχή, οφείλουμε πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να ζουν και να εργάζονται εκεί με αξιοπρέπεια”.